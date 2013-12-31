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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 08:31 BJT

《中国重要政经日程》--12月31日

============================近期重要政经日程=======================

2014年

1/10(五)

--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。

1/16(四)

--2013中国财经领袖年会在北京举行。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕)
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