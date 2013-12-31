《台湾重要政经日程》--12月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=============================
12/31(二)
--12:20 央行代财政部标售103-1期91天期国库券，金额预定300亿台币，1月2日发行。
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2014年
1/1(三)
--元旦金融市场休市一日。
1/2(四)
--10:30 戴德梁行不动产市场展望记者会。
1/3(五)
--12:00 证交所年终纪者会。 *--12:30 央行标售364天期存单，金额预定1,000亿台币，6日发行。
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/7(二)
--14:00 仲量联行2013 Q4暨2014不动产市场展望记者会。
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。
1/10(五) *--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币，13日发行。
1/13(一)
--央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。
1/14(二)
--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。
1/15(三)
--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。