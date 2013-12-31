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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 08:35 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走升，据传在0.8935上方挂有停止单

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*　澳元在0.8920美元上方交投，在0.8900前有空头回补买盘支撑

*　据传在0.8935美元以上有一些停止单，可能会引发价格波动

*　澳元在过去四个交易日均陷于0.8930/35美元间游走

*　若升破0.8935美元，则将上看0.8970的双重顶　(完)

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