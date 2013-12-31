中国金融：上海自贸区明年计划排定，协调推进小组近期将成立--报载

路透北京12月31日 - 上海证券报周二援引消息人士称，2014年上海自贸试验区金融工作事务将包括五项制度创新和五项功能推进，并将于近期正式成立自贸区金融工作协调推进小组。

上证报引述权威人士称，五项制度创新包括明年自贸区将建立金融创新的基础，分账核算管理自由贸易账户；打通境内外市场，建立汇兑便利化双向投融资制度；提升人民币国际化程度，扩大人民币跨境使用领域；建设利率市场化改革体系；建立便利化的外汇管理制度。

权威人士并称，自贸区明年将推进的五项功能包括：建设涉及国计民生的能源、农产品等大宗商品现货市场；建设面向国际的金融交易市场；搭建双向跨境投资平台；大力拓展融资租赁服务功能；积极引进各类境内外的机构。

该人士还指出，无论是上海现存的一些金融交易市场，还是其他省市的金融市场，都有意在自贸区内建设面向国际的金融要素市场。

报导并称，从另一知情人士处获悉，为了推动自贸区金融开放创新步伐，上海自贸试验区金融工作协调推进小组也将于近期正式成立。