《全球重要经济事件一览表》--12月31日-1月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月31日(二)-1月2日(四)

暂无重要经济事件。

1月3日(五)

美国费城--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克参加美国经济学会在Allied Social Science Associations(ASSA)会议上，主办的题为“贝南克主席演说”的报告会(1930)。

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会在ASSA会议上联合举办的小组讨论，主题为“全球经济和经济机构：从低利率环境中转型”(1515)。

费城--美联储理事史坦参加International Banking, Economics & Finance Association和美国经济学会在ASSA会议上举办的题为“影子银行”的小组讨论(1515)。

巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马里兰银行家协会就经济前景发表讲话(1830)。

1月4日(六)

费城--英国央行金融稳定执行委员Andy Haldane参加美国经济学会主办的“金融全球化”小组讨论(1300)。

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟、明尼亚波利斯联储银行总裁柯薛拉柯塔、纽约联储银行总裁杜德利、以及波士顿联储银行总裁罗森格伦参加美国经济学会主办的“联邦储备银行经济学”小组讨论。

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在韩美经济协会举办的一项活动上讲话(2200)。

1月6日(一)

暂无重要经济事件。

1月7日(二)

哈特福--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格州工商业协会主办的主题为“2014年经济峰会和前景”的会议上发表演说(1330)。

凤凰城(菲尼克斯)--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次午餐会上就经济和货币政策发表讲话(1910)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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