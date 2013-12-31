香港个股：合生元斥资3.5亿元人民币购同业，拓婴儿配方奶粉市场

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月31日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周二宣布，将以现金代价3.5亿元人民币收购从事制造婴幼儿配方奶粉的长沙营可的100%股权，以助公司拓展针对中国四、五线城市的高端客户。
公司声明称，公司于今年9月成功推出法国进口的素加系列奶粉，并决定于2014年继续发展此系列，务求吸引中国四、五线城市的高端客户。凭藉长沙营可每年制造3-5万吨婴幼儿配方奶粉的产能，公司将使用进口奶源制造素加新系列产品，并将得以缩短向客户供应素加新系列产品的时间。
合生元表示，为控制品质，因此所有由长沙营可制造的产品，均须 严格遵行公司的品质控制系统，以确保产品安全且品质符合客户需求。
合生元股份周一暂停买卖，停牌前报68.9港元； 其股份将于今天恢复交易。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。