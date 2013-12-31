企业并购：伯克希尔将以14亿美元股票收购Phillips 66旗下化学品部门

路透纽约12月30日 - 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司 签署协议，将以14亿美元股票收购Phillips 66 旗下一化工部门。该部门专门生产用于提高输油管原油流动性的化学产品。

Phillips 66周一宣布，伯克希尔将用所持有的约1,900万股Phillips 66股份购买该公司旗下Phillips Specialty Products。

“长期以来我都对Phillips 66的业务情况印象深刻，”巴菲特在声明中称，“(原油)流动性改进剂业务质素优良，财务状况一贯非常好。”

双方表示，伯克希尔具体支付多少股票，将视截止日期的股价来定。

巴菲特表示，伯克希尔旗下专用化学品部门Lubrizol Corp执行长James Hambrick将负责管理这项业务。伯克希尔在2011年以约90亿美元收购了Lubrizol。

Phillips 66执行长Greg Garland说，公司决定出售这项业务是因为伯克希尔哈撒韦开价不错。他表示，公司目前将侧重于石油和天然气运输和加工业务，以及其它化学品业务。

Phillips 66预计到截止日期，Phillips Specialty Products账面上将有约4.5亿美元现金和现金等价物。它预计交易将在2014年上半年结束。

伯克希尔在并购时，青睐具有持续获利能力、业务易于理解，且规模较大的公司。(完)