全球金市：金价日内温和反弹，但全年势将录得1981年以来最大跌幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
全球最大黄金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust 的黄金持仓量从周五的801.22吨降至周一的798.22吨，减少0.37%；以盎司计算，则是从25,760,019.68盎司降至25,663,578.79盎司，创下2009年以来最低。
香港政府统计处周一数据显示，11月份香港对中国内地的黄金总出口为107,357公斤（107.357吨），按月跌27.4%；月内净流入中国的黄金量按月减少42%。
商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示，12月24日止当周，对冲基金及资产管理业者连续第二周增加铜期货及选择权净多头仓位，同时降低黄金及白银的多头押注。
印度黄金期货周一下跌，尾随全球金价走势，全球金价因预期美国经济改善将降低黄金需求而走低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。