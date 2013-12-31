全球金市：金价日内温和反弹，但全年势将录得1981年以来最大跌幅

全球最大黄金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust 的黄金持仓量从周五的801.22吨降至周一的798.22吨，减少0.37%；以盎司计算，则是从25,760,019.68盎司降至25,663,578.79盎司，创下2009年以来最低。

香港政府统计处周一数据显示，11月份香港对中国内地的黄金总出口为107,357公斤（107.357吨），按月跌27.4%；月内净流入中国的黄金量按月减少42%。

商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示，12月24日止当周，对冲基金及资产管理业者连续第二周增加铜期货及选择权净多头仓位，同时降低黄金及白银的多头押注。

印度黄金期货周一下跌，尾随全球金价走势，全球金价因预期美国经济改善将降低黄金需求而走低。(完)

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