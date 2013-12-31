《香港报摘》--其他报纸重要消息12月31日

* 明报：

--欧美经济下半年渐见起色，有香港玩具商称自第四季起订单情况开始有改善，受惠于环球经济复苏及内地放宽一孩政策，预计明年香港玩具商营业额增长可达5%，为近年来最佳。

* 星岛日报：

--发展局昨计划向立法会财委会申请，将2018年落成的莲塘/香园围口岸工程追加53%拨款，令造价大幅飙升至248亿港元。

--渣打集团 执行董事兼亚洲区行政总裁白承睿表示，该行的资产负债表、流动性及资本状况俱佳，相信长远表现将持续理想，冀望成为一只增长股份。

* 苹果日报：

--电讯盈科 旗下香港电讯 早前宣布，斥资189亿港元购回CSL全部股权，根据公司昨就收购发出的通函披露，至6月止CSL年度盈利为9.53亿港元，以此计算，意味香港电讯是次收购的市盈率高近20倍。

--政府为推动港铁 所持铁路上盖项目从速上马，不惜以地价补贴发展商及港铁。今次改由发展商出价竞投天水围轻铁天荣站上盖项目，港铁仍操控最终批出项目的决定权。项目将在下月21日截标。

* 东方日报：

--香港电讯 及母公司电盈 就并购CSL分别发出股东文件，指若成功并购CSL并将两者的流动业务全面整合，香港电讯的手机业务每年可节省10%至15%的经营开支。文件亦显示，CSL至今年六月底财年的现金及银行结余达12.96亿港元。

--花样年 宣布，斥8亿人民币收购深圳市永利鸿盈投资81%股权及相关债权，该公司主要持有深圳市大鹏龙岐湾土地90%的土地使用权，总占地面积约4万平方米，总建筑面积约3.8万平方米，可供旅游及休闲用途。

--中海集运 公布，就集团向香港码头出售中海码头的100%股权及认购香港码头的股份事宜，已收到国资委关于交易的批准文件，而商务部正在审核有关交易的相关材料。

--马钢 宣布，收购马钢（香港）有限公司11%股权，约1,704万元人民币，收购后在后者的持股量上升至91%。

* 大公报：

--有传媒报道指，长江基建 旗下英国电网公司（UK Power Networks），涉嫌在过去3年间逃税达3,800万英镑（约4.86亿港元）。长建发言人回应有关事件时指出，“UK Power Networks是一家在英国营运的机构，完全符合当地所有适用之监管、税务及法律规定。”

--内地矿业股中铝国际 昨晚发表公告，将透过旗下的全资附属中国有色金属工业第六冶金建设，出售持有的全部深圳市痝q实业46%股权，涉及金额17.67亿元人民币，买方为深圳市鸿联兴仓储公司。(完)