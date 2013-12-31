中国股市：沪综指开盘下跌，A股IPO暂停逾一年后重启

路透上海12月31日 - 中国五家公司周二宣布启动A股首次公开发行（IPO）程序，意味着暂停逾一年的IPO即将重启。沪深股市开盘下跌，因投资者担忧新股扩容将令资金面更显紧张。

沪综指 周二开盘报2,090.679点，跌6.850点或0.33%。

中国证监会发行部、创业板部周一共向五家已过会企业发放了发行批文。而这五家企业随即启动IPO程序，周二纷纷刊登招股意向书，计划在1月中旬前后进行网上网下申购。［ID:nL3S0K92M2]（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)