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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 09:19 BJT

国际油市：美国原油持稳，今年料录得8%涨幅

原油期货上日下跌近1美元，部分是因为担心全球第二大石油消费国-中国地方政府负债积累。

2月布兰特原油期货 尚未开始交易。该合约周一跌0.98美元，报111.21美元。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国10月原油和成品油日需求达到1,930万桶，为2011年8月以来最高纪录。

利比亚东部石油港口Hariga周一依然关闭，石油储存设施爆满，尽管官方对港口很快重启持乐观态度。

EIA周一表示，美国10月生物柴油产量总计1.32亿加仑，至少为2011年1月以来最高。(完)

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(编译 王兴亚；审校 王翔琼/于春红)
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