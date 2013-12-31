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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 13:42 BJT

台湾股市：收低0.14%，2013年上涨11.85%创四年最大涨幅

路透台北12月31日 - 台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约11.85%，为2009年以来的单年最大涨幅。

台湾加权股价指数 收跌0.14%至8,611.51点，成交初值 为844.68亿台币，上日修正后为885.03亿。

2009年台湾股市自前一年的金融海啸谷底翻扬，全年涨幅高达78.34%。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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