澳洲经济指标总览--12月31日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差5.29 逆差2.71 出口(较前月) 持平 持平 进口(较前月) +1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日 (较前月) 10月 +0.5% +0.9% 就业市场(经季节调整) 1月16日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +2.1 +0.11 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.55 -2.79 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 1月22日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.2% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.5% 国际贸易价格指数 1月30日 进口物价(较前季) 第三季 +6.1% -0.3% 出口物价(较前季) +4.2% -0.3% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月4日 经常帐收支 第三季 赤字127 赤字94 商品与服务贸易收支 逆差25.74 逆差0.18 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月5日 (较前季) 第三季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.4% (完)