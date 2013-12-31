阿根廷农业：2013/14年度大豆产量料为5,500万吨--罗萨里奥谷物交易所

路透布宜诺斯艾利斯12月30日 - 阿根廷罗萨里奥谷物交易所周一在报告中称，该国2013/14年度应收获5,500万吨大豆，高于上年4,830万吨的产量，因大豆种植面积增加。

该交易所还预计2013/14年将收获2,200万吨玉米，低于上一作物季的2,600万吨；并预计小麦产量为950万吨，这比前一谷物报告中的数据高出40万吨。

周一，一家当地天气预报机构表示，周二和周三料将迎来降雨，这应有助扭转因近期天气干旱而导致的土壤表层干燥的情况。

该交易所补充称，2013/14年小麦已收割70%，良好的收成巩固了产量预估。

该谷物交易所在报告中称，“大豆计划种植面积较前一作物季增加6%，总面积将达到2,070万公顷。”其中80%的土地已经播种。

报告称，玉米大致生长良好，尽管干热少雨的天气不利作物生长。

阿根廷是全球最大豆油和豆粕出口国，第三大玉米供应国，以及重要的小麦出口国。

阿根廷广袤的潘帕斯农业作物带最近几周受到干热天气的袭击，令人担心本作物季大豆和玉米产量。但未来几天预计中的降雨应缓解这一忧虑。

“尽管周二和周三中部农业作物带将仅迎来短时零星降雨，但这将有助于作物生长，”阿根廷Applied Climatology Consultancy主管Jose Luis Aiello称。

“土壤墒情总体来说不错，”他补充称，“近期出现的热浪导致土壤表层干燥，这不利于作物产量，但也不会造成重大损失。”(完)