阿根廷农业：2013/14年度大豆产量料为5,500万吨--罗萨里奥谷物交易所

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布宜诺斯艾利斯12月30日 - 阿根廷罗萨里奥谷物交易所周一在报告中称，该国2013/14年度应收获5,500万吨大豆，高于上年4,830万吨的产量，因大豆种植面积增加。
该交易所还预计2013/14年将收获2,200万吨玉米，低于上一作物季的2,600万吨；并预计小麦产量为950万吨，这比前一谷物报告中的数据高出40万吨。
周一，一家当地天气预报机构表示，周二和周三料将迎来降雨，这应有助扭转因近期天气干旱而导致的土壤表层干燥的情况。
该交易所补充称，2013/14年小麦已收割70%，良好的收成巩固了产量预估。
该谷物交易所在报告中称，“大豆计划种植面积较前一作物季增加6%，总面积将达到2,070万公顷。”其中80%的土地已经播种。
报告称，玉米大致生长良好，尽管干热少雨的天气不利作物生长。
阿根廷是全球最大豆油和豆粕出口国，第三大玉米供应国，以及重要的小麦出口国。
阿根廷广袤的潘帕斯农业作物带最近几周受到干热天气的袭击，令人担心本作物季大豆和玉米产量。但未来几天预计中的降雨应缓解这一忧虑。
“尽管周二和周三中部农业作物带将仅迎来短时零星降雨，但这将有助于作物生长，”阿根廷Applied Climatology Consultancy主管Jose Luis Aiello称。
“土壤墒情总体来说不错，”他补充称，“近期出现的热浪导致土壤表层干燥，这不利于作物产量，但也不会造成重大损失。”(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。