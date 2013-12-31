全球商品：铂金或为2014年亮点，因供应压力料推升价格

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦12月30日 - 精明的投资者或许会发现铂族金属(PGMs)及几个工业金属，明年将有不错的表现，同时其他多数大宗商品将因供应过剩而受到打压。
南非劳工纠纷问题，导致矿场有关闭之虞，铂金和钯金因此受到威胁；同时锌、锡和铅则可能面临地区短缺的问题。
VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，这样的机会或许短暂，因此投资者必须保持机警，马上锁定获利。
由于石油、谷物，以及铜和镍等金属因供应过剩而承压，较全面的大宗商品指数可能再次表现不佳。
追踪19种大宗商品的汤森路透/核心大宗商品CRB指标 ，今年已下挫近4%，为连续第三年下跌。分析师和基金经理人表示，在2014年，预计大宗商品表现将再次逊于股市，因股市受益于企业获利强劲。
**作多铂族金属，作空黄金**
许多分析师和基金经理人预期南非会有更多的劳资纠纷。南非的铂金产量约占全球的四分之三，主要用来制造珠宝及汽车催化式排气净化器。
“我们非常看好铂族金属，因为...南非有三大铂金生产厂，而当地还将重新协商这些(劳动)合同，”巴克莱分析师Sudakshina Unnikrishnan表示。
“任何供应方面的风险，都可能是推升价格的催化剂。”
巴克莱建议客户作多铂金和钯金，并作空黄金。
金价在失宠后，2014年料将会跌更多。
**锌、铅和锡**
大宗商品的其他可能亮点还有锌、铅和锡，分析师表示，这些金属可能遭遇供应问题。
“锌矿因矿场供应落后，应该还是会见到少量不足的情况，”德意志银行分析师Grant Sporre在研究报告中表示。“若单是以年度供应情况来看，我们认为锌和铅仍是最具吸引力的金属。”
巴黎银行金属策略师Stephen Briggs建议作空铜，因其供应料将过剩，并作多一篮子锌、铅和锡。
根据本月的路透调查，布兰特原油 料因供应激增，在2014年平均价格将跌至每桶103.50美元，今年均价为109美元左右。
玉米和大豆丰收则令谷物价格承压，2014年料更加疲弱。
“我们预期农产品大宗商品的风险偏空，持续2013年的趋势，”麦格理在研究报告中表示。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。