《中国已公布新股发行上市日程表》--12月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月31日 - (欲浏览计划在中国首次公开招股的公司消息,请点选 )
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*1/8 深 新宝股份 002705 不超过7,600 -- -- 东莞证券 1/13
*1/8 深 我武生物 300357 不超过3,000 -- -- 海际大和 1/13
*1/9 深 楚天科技 300358 不超过2,200 -- -- 宏源证券 1/14
*1/9 沪 纽威股份 -- 不超过12,000 -- -- 中信建投 1/14
*1/13 深 全通教育 300359 不超过2,000 -- -- 民生证券 1/16
注:1.本表包括新股发行及上市
2.*代表有新增 (完) (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。