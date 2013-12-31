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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 09:26 BJT

恒生指数开盘升0.36%，证券及衍生产品市场今天半日市

路透香港12月31日 - 香港股市周二开盘升0.36%，恒生指数 报23,328.44点。

香港交易所的证券及衍生产品市场今天只有早盘半个交易日，亦没有收市后期货交易。（完）
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