港报社评：提升特区政府管治能力须符合“一国两制”原则--明报12月31日

特区政府中央政策研究组前任首席顾问刘兆佳提到，新近成立的全国港澳研究会是长远战略部署，负责研究一国两制落实情况。反映提升特区政府管治能力，确立情势转变下中央与香港的关系，已经提上议事日程；由于关乎港人治港等原则问题，中央拿揑必须准确。 回归16年半，历经3任特首，了解香港情势的人，都会知道香港管治困局的真实原因，是特首由小圈子选举产生，缺乏认受性。即使坚持认为建制派可以协助特首和政府推行政策，事态发展却证明行之无效。 全国港澳研究会位阶甚高，反映中央对港澳政策，特别是出现管治问题的香港，正在酝酿一套方针政策。研究会约有300名专家，以特邀方式邀请20多名本港学者等人士参加。不知道那20多名本港人士按什么准则获得「特邀」，若因为他们与中央同一调子，则无论日后提出什么真知灼见，则起码反映研究会的组成并不反映香港的多元特质。 刘兆佳回应立法会选举是否香港日常事务，是否需要中央协助时，他表示从中央的角度，「一国两制关乎国家利益、香港利益，如果一国两制过分受到那些反抗中央的人左右，一国两制将来点行好？」所以，中央「认为出面影响香港选举结果，亦是符合一国两制」。 香港选举是香港内部事务，影响香港选举结果，即是干预香港内部事务，若作为全国港澳研究会副会长的刘兆佳对此并无异议，日后中央与香港的定位是怎样一种状态，就很难估量了。无论中央与香港关系有什么转变，都不应该扭曲一国两制等特殊方针政策，否则对中央绝无好处。(A02)