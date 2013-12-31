港报社评：基建严重超支，研以外劳纾困--星岛日报12月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
位于新界东北的莲塘\香园围新口岸及相关工程，要向立法会申请追加85亿5千万元拨款，1年之内成本预计飙升5成，增幅惊人，却不是政府工程成本大超预期的独特例子。 摆在立法会议员面前待审议的，还有香港电台将军澳新大楼和西九文化区等，这些大型工程超支，个别有其独特因素，不过，几个工程共同面对的主要问题，都是建筑成本飞涨。 建筑成本通胀，部分源于重型器材抢手，由于内地亦大兴土木，扯高器材租金，港府难以控制，只可以拖慢不紧逼的工程以纾缓需求。另一个原因是薪金大涨，港府指由去年8月起计的一年内，部分工种时薪升15%-46%。 大型基建加上增加住屋供应，导致建造业人手紧张，建造商会最近调查百多个地盘，推算工人短缺率达16%，全港地盘短缺逾万工人，现时有40%工人年过50，担心青黄不接，希望输入8千名技术工人。 打工仔抗拒输入外劳，社会支持建筑工人加薪，分享好景成果，政府有财力应付。不过，建筑成本飞涨，不止影响大型基建，中区英华女校重建校舍，收到的标书全部开价高过立法会通过的拨款，本来预计4亿3千万元的工程，现在申请追加2亿2千万，学生要留多一年在深水埗临时校舍上课。 香港失业率低至3.3%，接近全民就业，建造业再加薪从其他行业挖角，只会导致其他行业工人不足。现时香港的潜在劳动力主要来自主妇，吸引她们投身劳动市场，地盘未必适合。至于以「先聘请后培训」吸引青年人入行，不少人开工不久就求去。社会早晚都要在高楼价和输入建造业外劳间，作痛苦抉择。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。