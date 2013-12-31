港报社评：基建严重超支，研以外劳纾困--星岛日报12月31日

位于新界东北的莲塘\香园围新口岸及相关工程，要向立法会申请追加85亿5千万元拨款，1年之内成本预计飙升5成，增幅惊人，却不是政府工程成本大超预期的独特例子。 摆在立法会议员面前待审议的，还有香港电台将军澳新大楼和西九文化区等，这些大型工程超支，个别有其独特因素，不过，几个工程共同面对的主要问题，都是建筑成本飞涨。 建筑成本通胀，部分源于重型器材抢手，由于内地亦大兴土木，扯高器材租金，港府难以控制，只可以拖慢不紧逼的工程以纾缓需求。另一个原因是薪金大涨，港府指由去年8月起计的一年内，部分工种时薪升15%-46%。 大型基建加上增加住屋供应，导致建造业人手紧张，建造商会最近调查百多个地盘，推算工人短缺率达16%，全港地盘短缺逾万工人，现时有40%工人年过50，担心青黄不接，希望输入8千名技术工人。 打工仔抗拒输入外劳，社会支持建筑工人加薪，分享好景成果，政府有财力应付。不过，建筑成本飞涨，不止影响大型基建，中区英华女校重建校舍，收到的标书全部开价高过立法会通过的拨款，本来预计4亿3千万元的工程，现在申请追加2亿2千万，学生要留多一年在深水埗临时校舍上课。 香港失业率低至3.3%，接近全民就业，建造业再加薪从其他行业挖角，只会导致其他行业工人不足。现时香港的潜在劳动力主要来自主妇，吸引她们投身劳动市场，地盘未必适合。至于以「先聘请后培训」吸引青年人入行，不少人开工不久就求去。社会早晚都要在高楼价和输入建造业外劳间，作痛苦抉择。(A04)