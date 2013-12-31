港报社评：银行成头号债主，地方债风险未除--信报12月31日

国家审计署昨天公布，全国各级政府负有偿还责任的债务总额，为20万亿7千万元人民币，其中地方政府债务为10万8千余亿元，结果似可松一口气。 不过，因地方政府债务对土地出让收入的依赖程度相当高，债务的资金来源主要为银行贷款，债务风险明显与房地产市场綑绑起来，一旦楼市泡沫破裂，势对政府偿付能力产生冲击。 细看地方政府债务结构，负有偿还责任债务约10万8千亿元、负有担保责任债务约2万6千亿元、可能承担一定救助责任的债务则约为4万3千亿元，所有债务的资金来源主要为银行贷款。 报告透露，地方债务资金主要用于基础设施建设和公益性项目。地方政府融资平台所借银行贷款多为短期资金，但主要投放在基建或较长期的固定资产投资项目，意味期限错配导致流动性的风险无法排除。 审核人员发现，地方政府债务对土地出让收入的依赖程度相当高，多个省市县三级政府承诺以土地出让收入偿还的债务余额近3万5千亿元。加上房地产投资占全部投资的比重约20%，政府在调控楼市陷入被动。 中央已把控制地方债风险为明年经济工作的6大任务之一，也将地方政府负债作政绩考核的重要指标，并允许地方政府自主发债，作为财税体制改革的突破口，相信市政债试点很快启动。 但如何纾解债务存量的风险，报告无触及。明年到期须偿还的政府负有偿还责任的债务占比近22%。若干省市县政府负有偿还责任债务的「借新还旧率」超过20%，靠举新债还旧债，化解地方政府短期偿债的困难和期限错配风险，无疑是重要一步。(A02)