澳新汇市：澳元持守在三年半低点上方，今年或收低14%

多数的跌势是源自于美元走强，因预期美国经济前景改善，再加上澳洲央行对低汇价口头喊话。

市场接下来关注中国在元旦公布的制造业活动数据。

路透综合11位分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.2，呈现季节性波动。该指数连续五个月持于51以上，仍处于年内较高的景气区间，显示制造业活动继续稳步扩张。

RBC Capital Markets分析师Su-Lin Ong表示，“普遍看法是PMI将小幅调整，若大增或大减将会引发反应...澳元可能对下档风险更有反应，因为其一直承压。”他并称，在交投淡静的情况下，反应可能更剧烈。

澳元兑欧元和英镑在数年低位附近徘徊，欧元今年大涨了22%，为史上最大年升幅。欧元兑澳元 最新报1.5472澳元，正向2010年以来最高水准近1.5600靠拢。

英镑兑澳元今年以来上涨18%，为逾20年来最大涨幅。

新西兰元兑美元 报0.8211美元，自一个月低位0.8119反弹回升。新西兰元支撑位在100日移动均线切入位0.8201美元。

新西兰元兑日圆 升至八个月高位约86.35日圆，距4月创下的五年高位约86.45日圆不远。

新西兰元/美元今年有望收升1%，兑日圆升值3.6%，因受到新西兰央行将在明年初升息的揣测所支撑。(完)

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