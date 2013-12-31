澳新汇市：澳元持守在三年半低点上方，今年或收低14%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
多数的跌势是源自于美元走强，因预期美国经济前景改善，再加上澳洲央行对低汇价口头喊话。
市场接下来关注中国在元旦公布的制造业活动数据。
路透综合11位分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.2，呈现季节性波动。该指数连续五个月持于51以上，仍处于年内较高的景气区间，显示制造业活动继续稳步扩张。
RBC Capital Markets分析师Su-Lin Ong表示，“普遍看法是PMI将小幅调整，若大增或大减将会引发反应...澳元可能对下档风险更有反应，因为其一直承压。”他并称，在交投淡静的情况下，反应可能更剧烈。
澳元兑欧元和英镑在数年低位附近徘徊，欧元今年大涨了22%，为史上最大年升幅。欧元兑澳元 最新报1.5472澳元，正向2010年以来最高水准近1.5600靠拢。
英镑兑澳元今年以来上涨18%，为逾20年来最大涨幅。
新西兰元兑美元 报0.8211美元，自一个月低位0.8119反弹回升。新西兰元支撑位在100日移动均线切入位0.8201美元。
新西兰元兑日圆 升至八个月高位约86.35日圆，距4月创下的五年高位约86.45日圆不远。
新西兰元/美元今年有望收升1%，兑日圆升值3.6%，因受到新西兰央行将在明年初升息的揣测所支撑。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。