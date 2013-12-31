全球金属：LME将推进库存改革设想，仓储企业租赁费涨幅不大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在此同时，仓储业者将在4月平均调高租金3%，低于去年的7%增幅；此前LME呼吁仓储业者审慎调整价格；租金的平均调幅是依照业者的库存规模加权计算而得。
提议中的新规料将降低仓储业者获利，而调高租金可望抵销相关冲击；新规定旨在将出仓的最长等待时间从超过一年降低至不超过50日。
**LME表达谢忱**
LME在一份声明稿中指出，“感谢仓储业者调整价格时尊重其提出的保持克制的呼吁。”
LME公布一份会员通知，当中记载各仓储公司决定的最高租金水准，各金属及地点均有别。
根据路透计算，当中显示4月1日起铝仓储租金平均涨幅将为0.6美分，较当前水准每日每吨46.50美分上涨1.3%。
仓储业者每年都会各自独立地设定其仓储租金。(完) (编译 郑茵/张明钧; 审校 许娜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。