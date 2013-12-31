全球金属：LME将推进库存改革设想，仓储企业租赁费涨幅不大

在此同时，仓储业者将在4月平均调高租金3%，低于去年的7%增幅；此前LME呼吁仓储业者审慎调整价格；租金的平均调幅是依照业者的库存规模加权计算而得。

提议中的新规料将降低仓储业者获利，而调高租金可望抵销相关冲击；新规定旨在将出仓的最长等待时间从超过一年降低至不超过50日。

**LME表达谢忱**

LME在一份声明稿中指出，“感谢仓储业者调整价格时尊重其提出的保持克制的呼吁。”

LME公布一份会员通知，当中记载各仓储公司决定的最高租金水准，各金属及地点均有别。

根据路透计算，当中显示4月1日起铝仓储租金平均涨幅将为0.6美分，较当前水准每日每吨46.50美分上涨1.3%。