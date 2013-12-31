港报社评：依法严惩强闯军营暴徒--文汇报12月31日

「港独」组织「香港人优先」成员日前突然闯入添马舰解放军驻港部队总部内示威，并手持港英旗高呼「港独」口号。驻港部队军营属于军事禁区，「港独」已严重违反《驻军法》和香港《公安条例》。 《驻军法》第12条规定，香港特区政府应当协助香港驻军维护军事禁区的安全。香港驻军以外的人员、车辆、船舶和飞行器未经香港驻军最高指挥官或者其授权的军官批准，不得进入军事禁区。香港《公安条例》并为军事禁区提供了法律的保障，根据第38条的规定，无许可证出入军事禁区，即属犯罪，一经定罪可处罚款5000元及监禁2年。在世界各国，军营都受到法律的保障，任何人强闯军营，驻军有权以武力制服。这次「港独」组织成员公然非法强闯入中环军营，肆意挑战法纪，性质更为严重，警方须果断检控违法人士，以儆效尤。 驻军部队不但是维护包括香港在内的国家安全，更是国家主权的一种体现。已故国家领导人邓小平1982年9月会见访华的英国首相戴卓尔夫人时，就斩钉截铁地指出，「我国政府有权在香港驻军」。中央在驻军问题上寸步不让，原因是驻军体现国家主权，是香港回归祖国的象征。「港独」组织成员非法强闯军营，是对国家安全和主权的猖狂挑衅和危害，公然践踏「一国两制」底线，绝对不能容忍和姑息。 近年「港独」势力日益嚣张猖狂，有「港独」分子更扬言要「夜袭解放军」，并且多次在驻港部队军营外焚烧解放军军旗。说明「港独」分子已经走火入魔，社会各界须高度警惕，防止「港独」势力破坏「一国两制」。(A04)