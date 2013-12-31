更新版 1-中国公开市场：今年以零操作收官，1月扰动较多逆回购有望再启

* 2013年公开市场以零操作收官

* 资金稳定致短期流动性投放必要下降

* 机构对今日逆回购暂停已有预期

* 1月存准补缴等扰动纷至沓来，资金或再现波动 (新增更多交易员评论及背景)

路透北京12月31日 - 中国央行公开市场2013年最终以周二的零操作收官。市场人士认为，资金面从前期紧张中已获缓解，总量调控的思路下投放短期流动性的必要性下降，所以今日逆回购暂停也属预期之中。

不过他们指出，步入明年1月，存款准备金补缴等扰动因素纷至沓来，届时资金面或再现波动，不排除央行重启逆回购以稳定市场心态。

“资金比之前松了，...虽然周一我们报了需求，但当时就觉得今天可能不会操作了，上周放的一次逆回购本来也就是稳定信心。”一家公开市场一级交易商称。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作，意味上周才重启的七天期逆回购再次暂停。本周公开市场将有290亿元七天期逆回购到期，而从目前看1月公开市场暂无任何到期资金。

华东一券商交易员表示，逆回购再度缺席的原因应是央行看到当前银行超额备付已经足够了，从总量调控的思路看暂无需投放流动性。

不过他同时指出，进入元月，首先就是存款准备金清算，然后开始财政存款上缴，这一个接一个的因素对流动性势必产生影响，“到时候就要看央行是用逆回购操作，还是SLO(短期流动性调节工具)等方式来平抑波动吧。”

本周三(1月1日)因是元旦假期，银行间债市将休市一天。

申银万国证券证券周一发布报告称，从1月5日开始，银行间总量资金将先面临年末拉存款后的大量法定准备金补缴，预计有3,000-4,000亿元人民币上缴量，总量持续流出后，可能导致1月份流动性再度出现紧张。

此外，昨日午后起市场有传言称，央行针对部分银行开展了定向正回购操作，规模约1,000亿元，期限三天。但目前路透尚无法对此传言进行确认。

为安抚市场对年末流动性的担忧，央行公开市场上周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因明年春节前资金变数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。

央行公开市场操作今年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 290

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