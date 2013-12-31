台湾央行：91天国库券决标贴现率0.58%，意外不足额发行

路透台北12月31日 - 台湾央行周二代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.58%，高于市场预期的0.39-0.40%，且意外不足额发行。

此得标利率较上次标售同天期国库券大幅走高18.2基点。

央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.434%，区间为0.22-0.58%。此期国库券银行业得标比重95.09%，票券业4.91%。

此期国库券投标总额为396.5亿台币，发行金额为203.5亿，原预计标售300亿，投标倍数为1.32倍。

该期国库券将在周四(1月2日)交割，到期日为2014年4月3日。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43(完)

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