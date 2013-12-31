版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 09:35 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元呈现内移日型态，技术指标释出矛盾讯号

0114GMT

* 欧元/澳元在亚洲盘走软，澳元空头在临近年底之际持续削减仓位

* 呈现内移日(Inside day)的型态，使得波林格区间上缘，动量研究及10日均线等指标释出矛盾讯号

* 时值年底，加上适值东京休市，意谓着亚洲盘将陷于狭幅波动

* 纽约午盘/亚洲早盘区间1.5457/1.5504为初步支撑/阻力(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐