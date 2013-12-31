港报财经评论：中资股在怀疑中回升--信报12月31日

中资股在怀疑中回升/习广思

在美债息及美元回升的日子中，加上所面对的经济困局，过去几年成为追逐回报之地的新兴市场吸引力减低。新兴市场并非一片黯淡，众多新兴市场当中，以中资股有较大希望。事实上，11月中国政府会议一度带来改革憧憬，但12月中资股再陷调整，皆因希望的背后是现实，政治及制度上难关重重。

中资股见底但牛市正是在怀疑中诞生。瑞信陈昌华认为，甚少人怀疑股市会下跌，而且中资股由估值、盈利增长来看，只欠东风，应升未升，关键是市场仍担心中国金融稳定的不确定性因素。投资者所欠缺的是信心和安全感。叫投资者对中资股希望尽失的三个主要因素，一是企业，二是经济，三是金融。

如今中国企业改革如箭在弦，是市场乐见之事，过去几年的民营企业风暴也到了尾声，反而令人期待未来的改变。此外，经济数字上达标忧虑不再，市场反而接受了减速转型的改变。现时仍叫投资者担忧的是金融不稳定，还有一个大困扰就是地方债。中国政府一日未有解决地方债的明确方案，恐怕投资者对中国金融未有太多安全感，内银资产质素继续受到质疑。国家审计署昨日公布内地政府负债20.7万亿元人民币，地方政府债务10.89万亿元人民币，在市场预期之内。然而，市场等待的不是数字，而是地方债解决方案。

港股续被A股拖累，中资金融股疲弱，恒指虽然回稳，但反弹欠力度，收报23,244点。全日成交额仅得416亿港元，沽空比率10.3%。12月上半场由濠赌主导，下半场由科技主导。事实上，新股及半新股都以供求为决定性因素，有概念、有质素的半新股，升幅可以很惊人，但也可以随时急散，投资者反应要敏捷。第四季有两只令人跌眼镜的半新股，中滔环保 、海螺创业 均以环保主题作招徕，但市场上其实还有其他选择，信达 、凤凰医疗 都是可逢低吸纳的对象。

日股在年结前续上升。相信明年日股仍是投资市场的焦点，尤其是第一季。超短线交易的话，年结因素令美元沽盘不多，放完新年假，美元甚至有机会升至107至108日圆水平。投资者或不买安倍的账，但日圆弱日股涨的趋势已成，那买不买账由阁下决定，投资者若不是赌气，趋势在便是赚钱的机会。(B03)

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穿50天线追沽欧罗/苏子

上周五欧罗兑美元在交投淡静的市况下，竟创出两年多新高1.3893美元，主因欧洲央行执委会成员兼德国央行行长魏德曼向德国传媒表示，通胀率低企不能作为央行随意减息的理由，他并补充通胀压力若逐渐回升的话，要确保利率可以及时回升。言论令市场相信，欧洲央行稍后已不大可能再宣布减息，但欧罗急升时，散户不知情，大户利用此消息伺机把欧罗挟破今年的1.3832美元高位，触发此高位以上的庞大止蚀买盘。

可以肯定，在上周五交投淡静的市况里的显着升幅，欧罗上升主要来自止蚀买盘，因此当市场消化了有关上升动力后，欧罗便可轻易地讯即掉头回落逾百点子，返回今年原先的1.3832美元高位以下波动及收市，可怜大量已在1.3832美元高位以上放了止蚀盘的欧罗看淡的投资者，所输的钱成了大户们的圣诞礼物，并可说是死得不明不白。

事实上，美国已启动退市，而欧洲央行上月亦在通缩风险下宣布减息四分之一厘，加上市场早前不断传出欧洲的银行有可能实行负存款利率，投资者因此看淡欧罗的未来走势可说是非常合情合理，因此，又有多少投资者会想到欧罗在这种利淡的大环境中，竟然可以在年尾交投淡静的市况下创两年新高。倘若元旦假期后，欧罗未见再破今年原先的1.3832美元高位，反而逐步回落至1.3625美元的50天线关键支持位以下波动及收市，届时便可确认上周五的创新高，只不过是大户猎杀散户止蚀买盘图利的典型假突破走势陷阱，故投资者可放胆采取顺势追沽欧罗兑美元的策略了。

相信元旦假期后，市场仍会继续炒作联储局再退市，应有利明年1月份美元的表现，若此时欧罗兑美元可以顺利跌至50天线支持以下波动及收市，相信不少看淡的投资者期待多时的欧罗兑美元大跌市，或会因此一触即发。(B14)