港报财经评论：4G投资期，比电京信--经济日报12月31日

4G投资期，比电京信/林瑞芬

恒指昨收报23,244，微升0.01%；国指收报10,770，微跌0.55%。技术上，恒指以守23,000挑战23，500作收官之战；国指以守10,600挑战11,000作收官之战。

中国债务终揭晓，截至今年6月底地方债为10.9万亿元人民币较2012年底增1.3万亿元人民币，政府债务为20.7万亿元人民币较2012年底增1.63万亿元，为市场预期之内，近半年增幅似受控。虽如此，地方债依靠卖地收入补助结构调理需时，地方高官管理债务由松转严需时，对市场仍是一根心头刺。所以李克强近日提出要灵活处理货币政策，保持适度流动性以防乱局。

据中国传媒报导，明年中国政府将大力培育资讯消费，支援4G加快发展，通讯业投资额有望超过3,500亿元，其中4G投资达到1,000亿元。2014年底前4G商用城市目标超过300个、用户超过3,000万；力争IPTV用户数突破3,300万等。4G通讯设备股前途明朗，精选两只中价股品评。

股价升势有余未尽的，建议可留意的是比亚迪电子 。该股月初获美银美林首纳买入建议，当时价为3.76港元，乐观看目标6.7港元，引发股价急冲，一度抵4.89港元，之后股价回调整固，营造上升旗形的可能性高，即后市若能回升突破4.7港元，量度升幅目标约至5.9港元。技术如此估。随着内地4G步伐开始，更多智能手机采用复合材料外壳，料比亚迪电子将成为主要受惠者。

美银美林相信集团于目前复合材料外壳市场中，市占率接近60%，料其金属/复合外壳明年将分别增长72%/78%，带动明年度盈利增长势更劲。集团上半年并无负债，持现金逾19亿元，防守也有一定能力。股价未见升势但有翻身力的，建议可留意的是京信通信 。京信通信今年股价已进入转折点，下半年度见股价不再出现一浪低于一浪，最低见近2.4港元，上半年最低2.2港元。见2013年上半年度，仍有所亏每股0.1港元；彭博综合预测全年或有机会扭亏至每股赚0.04港元。2013年度纵仍亏也亏不了多少；相反，预计随电讯营运商于明年上半年加多采购，最快于明年下半年见盈利改善，加上以上的定单完成入帐，2014年由微利急转多利，或亏转盈的可能趋势极强。

股价若如以往，跟着业绩走，明年股势应有一段行情升。配合走势论，若突破3港元，回试3.5港元机会高，以2.4港元止蚀，昨收2.72港元，有一定值博率。要数风险，主要是对公司扭亏的预期落差，盈利把握度或不及比亚迪电子，故建议京信通信只宜小注严守止蚀为上。(B03)