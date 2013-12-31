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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 09:53 BJT

金属期市：伦敦期铜涨至四个月高位附近，期铝接近两个月高点

全球经济前景改善，加之中国经济复苏的预期，均支撑铜价。

由于交易所库存下滑，缺乏立即可用的精炼铜，亦为铜价提供支撑。

周一的LME数据显示，交易所注册仓库的铜库存延续近期跌势，降至367,450吨，为1月以来最低。

期铜今年迄今累积下跌约7%，且预计明年铜精矿供应充裕，将最终导致精炼铜库存增加，从而使供应膨胀，并重压价格。

三个月期铝 上升0.1%至每吨1,823.50美元。周一曾攀升至1,839美元，此为11月4日以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 [LME/S1CN (编译 王翔琼；审校 张涛)
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