金属期市：伦敦期铜涨至四个月高位附近，期铝接近两个月高点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
全球经济前景改善，加之中国经济复苏的预期，均支撑铜价。
由于交易所库存下滑，缺乏立即可用的精炼铜，亦为铜价提供支撑。
周一的LME数据显示，交易所注册仓库的铜库存延续近期跌势，降至367,450吨，为1月以来最低。
期铜今年迄今累积下跌约7%，且预计明年铜精矿供应充裕，将最终导致精炼铜库存增加，从而使供应膨胀，并重压价格。
三个月期铝 上升0.1%至每吨1,823.50美元。周一曾攀升至1,839美元，此为11月4日以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 [LME/S1CN (编译 王翔琼；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。