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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 09:47 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--12月31日

路透香港12月31日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一
览表：
    
    新股申购：
    
 公开招股日   公司名称                 发行量   集资额        发行价        上市日    保荐人
                                       (亿股)   (亿港元)      (港元)                  
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 *12/31-1/7   米格国际                 1.6      2.56-3.7      1.6-2.32      1/15      建银国际
 *12/31-1/8   中生联合                 2.038    3.06-4.08     1.5-2         1/15      交银国际
 12/30-1/3    福建诺奇                 1.5      3.05-4.32     2.03-2.88     1/9       建银国际    
 12/27-1/2    中华包装                 2        0.8-1.2       0.4-0.6       1/13      东英
 11/29-12/6   M&G化工                  23.53    38.8-45.9     1.65-1.95     不予进行  中信证券
 6/28-7/4     中国金凤凰               2.8      2.8-8.4       1-3           不予进行  国泰君安
 6/6-11       合和香港房地产           3.4      52.02-60.52   15.3-17.8     不予进行  中银国际和瑞信
 5/20-23      万都中国                 2.434    16.55-20.9    6.8-8.6       押后      德银
                                                                                      
 
    2013年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 12/30       雅高矿业                2.65        8.83        跌4.9%       美银美林
 12/30       工盖有限公司            0.5         0.8         升20%        大唐域高
 12/20       光大银行                3.98        202.2       跌2.8%       中金、瑞银、摩根士丹
                                                                          利和光大证券
 12/20       创意家居                1.8         6.48        升5%         国泰君安
 12/20       富贵鸟                  8.81        11.7        升0.34%      中信证券
 12/20       龙光地产                2.1         15.75       升2.4%       麦格理
 12/20       东江集团                1.25        2.5         跌0.8%       招商证券
 12/19       福寿园                  3.33        16.65       升44.7%      花旗
 12/19       康臣药业                4.36        10.9        升12.4%      中银国际
 12/19       海螺创业                13.56       35.9        升23.9%      德意志
 12/19       环亚智富                3.59        4.5         升28.7%      大和
 12/19       嘉里物流                10.2        22          升0.2%       中银国际、花旗、汇丰
                                                                          和摩根士丹利
 12/12       信达资产管理            3.58        190.4       升25.7%      美银美林、瑞信、高盛
                                                                          、摩根士丹利
 12/12       秦皇岛港股份            5.25        43.6        跌6.3%       花旗、中金、汇丰
 12/12       信义光能                不适用      不适用      升20%^       花旗
 12/12       金天医药                2.91        14.55       跌18.6%      摩根士丹利
 12/11       时代地产                3.6         15.5        跌1.4%       瑞银和海通国际
 12/11       怡益控股                1.2         0.6         升6.7%       瑞穗
 12/11       益华百货                1.4         1.26        升5.7%       新华汇富
 12/9        东鹏控股                2.94        7.33        跌8.2%       高盛
 12/6        威雅利电子              介绍上市    不适用      升10.6%^     八方金融
 12/6        华禧控股                1.35        1.01        升11.1%      海通国际
 12/5        中国美东汽车            1.8         4.5         跌4.4%       建银国际
 12/4        金邦达宝嘉              5.39        10.78       升26%        中银国际和申银万国
 12/3        eprint集团              0.78        0.978       跌7.7%       信达国际
 11/29       凤凰医疗                7.38        14.8        升35.5%      德银和高盛
 11/27       永盛新材料              1.18        1.18        升2.54%      海通国际
 11/26       原生态牧业              2.7         33          跌3.7%       瑞信、中信建投、麦格
                                                                          理
 11/13       中国集成金融            2.68        2.68        升4.85%      RaffAello和第一上海
 11/12       徽商银行                3.53        92.2        升1.98%      中信证券、瑞银、摩根
                                                                          大通、摩根士丹利和中
                                                                          银国际
 11/12       博雅互动                5.35        9.9         升13.8%      瑞信
 11/8        普华和顺                3.18        12.72       升10.4%      摩根士丹利
 11/6        重庆银行                6           42.5        跌0.17%      高盛
 11/6        Mega Expo               1.33        0.8         升6.8%       铠盛
 11/5        中国先锋医药            4.1         13.7        跌6.3%       瑞银
 11/1        中国赛特集团            1.03        4.12        跌4.9%       星展亚洲和金英证券
 10/31       景瑞控股                4.45        13.95       跌1.12%      德银和瑞银
 10/31       毅德国际                2.15        16.5        持平         瑞银和摩根士丹利
 10/28       中国汇融金融            2.18        8.18        持平         瑞银
 10/28       卡宾服饰                2.53        4.4         升2.8%       美银美林和建银国际
 10/16       毅信控股                0.93        0.93        升17.2%      丰盛融资
 10/11       万嘉集团                介绍上市    不适用      跌32.5%^     大有融资
 10/11       中国绿岛科技            0.8         0.8         升15%        安信国际
 10/11       巨星国际                1.38        1.55        升14.5%      海通国际
 10/7        耐世特                  2.8         20.2        跌8.2%       中银国际和摩根大通
 10/3        云游控股                51          16          升32.4%      摩根士丹利和摩根大通
 10/2        香港信贷                1.03        1.03        持平         卓亚
 9/27        辉山乳业                2.67        101.1       跌3%         德银、高盛、汇丰和瑞
                                                                          银
 9/25        中滔环保                1.48        5           跌10.1%      中银国际
 9/25        国际家居                2.81        6.07        升6%         中银国际
 9/17        天喔国际                3.15        15.75       升16.5%      德意志和汇丰
 9/12        利福地产                1.98        1.65        升7%         法国巴黎和百德能
 8/15        通力电子                不适用      不适用      升11.7%^     法国巴黎和金英
 8/9         佳明集团                1.11        1.11        持平         信达国际
 7/12        当代置业                1.49        6           持平         大和
 7/12        中国铝罐                1           1           升32%        申银万国
 7/11        智美控股                2.11        8.4         跌1.9%       中银国际
 7/11        港大零售                2.13        1.07        持平         兴业侨丰融资
 7/10        开元产业                3.5         6.76        升0.6%       摩根士丹利和渣打
 7/9         中国擎天软件            1.45        4.35        跌3.4%       招银国际
 7/5         金彩控股                0.82        0.66        升3.7%       第一上海
 7/5         励骏创建                2.35        22          升2.1%       里昂
 7/2         优库资源                1.3         4.88        跌6.9%       光大证券
 6/26        英达公路再生科技<6888.  2.43        6.3         升4.9%       中信证券和国泰君安
             HK>                                                          
 6/13        五洲国际                1.22        13.9        升5.7%       交银国际和麦格理
 6/13        和谐汽车                6.08        16.7        跌16.1%      高盛和中金香港
 5/30        朗廷酒店投资            5           42.6        跌%9.2       汇丰、德银、花旗
 5/23        中石化炼化工程<2386.HK  10.5        139.4       跌0.38%      中信证券、摩根大通和
             >                                                            瑞银
 5/22        银河证券                5.3         83          升6%         中国银河国际、高盛、
                                                                          摩根大通
 3/19        永利地产                不适用      不适用      跌11.3%^     创越融资
 3/13        新晨动力                2.23        7           跌2.7%       美银美林
 3/12        霭华押业                0.98        0.98        升33.7%      信达国际
 3/6         百勤油服                3.28        8.2         升26.8%      建银国际
 2/5         时计宝                  1.35        8.1         升2.2%       星展和联昌国际
 2/5         荣阳实业                4.13        12.39       跌13.1%      汇丰和摩根大通
 1/31        中铝矿业                1.75        30.9        跌6.3%       摩根士丹利、法国巴黎
                                                                          资本、中金和渣打
 1/23        滉达富控股              1.5         0.9         升10.7%      联昌证券
 1/16        金轮天地                1.68        7.56        升21.4%      法国巴黎资本
 1/15        迅捷环球                0.82        1.23        升39%        信达国际
                                                                          
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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