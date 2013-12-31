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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 10:01 BJT

台湾汇市：台币盘初强升逾2角，外资汇入带动出口商抛汇

路透台北12月31日 - 台币兑美元 周二盘初强升逾2角。汇银人士称，因有外资汇入，并引发出口商抛汇，令台币脱离近期连续13日收贬的颓势。

他们指出，扣除昨日央行尾盘的作价，今日盘初台币实质价位升值逾1角。主要反映国际美元走势趋疲，外资做空美元所致。此举并引发原挂价在30附近的出口商争相卖汇，令台币走势转强。

〞外资有些汇入，盘中央行也许会阻升。〞一位外商银行交易人士表示。

本地时间09:58，台币兑美元升2.42角，报29.788。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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