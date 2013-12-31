《香港重要政经日程》--12月31日-1月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
12月31日（周二）
-- 公布11月份M-3货币供应。
-- 公布11月份外汇基金总资产。
--09:00 中国家居 股东特别大会。 --09:30 汉能太阳能 股东特别大会。
--10:00 国泰航空 股东特别大会。
--11:00 港机工程 股东特别大会。
--11:00 贸易发展局分析圣诞销情记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月1日 （周三）
-- 元旦公众假期。
1月2日（周三）
-- 公布11月份零售销售数字。
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
--13:00 金山软件 在中国举行股东特别大会。
1月6日（周一）
--10:30 电能实业 股东特别大会。
*-- 香港玩具展、婴儿用品展及文具展开幕(至1月9日)。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。