《全球汇市》美元兑日圆今年升幅近21%，为1979年来最大

**欧元强劲**

欧元兑美元 持稳在约1.3808美元，距离上周五触及的两年高位1.3894美元不远。

欧元兑美元今年上涨了4.7%，有望录得2007年以来最大年度涨幅。

欧元今年的强势表现令许多评论者和投资者大跌眼镜，他们曾预期欧元区部分成员国严峻的经济状况会打压欧元。

但欧元受到提振，因在欧洲央行资产质量审查(Asset Quality Review)前，欧元区的银行在年底前汇回资金以充实其资本基础，同时也由于银行向欧洲央行偿还廉价的危机贷款导致流动性趋紧。

此外，德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3808 1.3803 +0.04 +4.65 1.3194

美元/日圆 104.88 105.15 -0.26 +20.91 86.74

欧元/日圆 144.82 145.14 -0.22 +26.52 114.46

美元/瑞郎 0.8865 0.8878 -0.15 -3.17 0.9155

英镑/美元 1.6495 1.6500 -0.03 +1.50 1.6251

美元/加元 1.0642 1.0645 -0.03 +7.27 0.9921

澳元/美元 0.8925 0.8903 +0.25 -14.12 1.0393

新西兰元/美元 0.8221 0.8201 +0.24 -0.75 0.8283

澳元/日圆 93.620 93.620 +0.00 +3.87 90.130

新西兰元/日圆 86.220 86.230 -0.01 +20.02 71.840

英镑/日圆 173.00 173.50 -0.29 +22.85 140.82

澳元/新西兰元 1.0848 1.0849 -0.01 -13.49 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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