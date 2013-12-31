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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 10:00 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及两周新低，年度跌幅近40%

大豆近月合约 今年下挫逾6%，2012年为上涨近20%。

小麦近月合约 今年挫跌近23%，为五年来最大跌幅。

阿根廷玉米和大豆种植带大部分地区周末喜迎降雨，北部三分之二的地区未来料有更多降雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 600.50 0.00 +0.00% -0.91% 638.92 22

CBOT玉米 422.75 -0.75 -0.18% -0.82% 429.56 38

CBOT大豆 1309.50 0.75 +0.06% +0.33% 1308.19 52

CBOT稻米 $15.32 $0.02 +0.13% -0.16% $15.51 45

美国原油 $99.32 $0.03 +0.03% -1.00% $96.65 60

汇率

欧元/美元 $1.381 $0.007 +0.49% +0.85%

美元/澳元 0.891 0.005 +0.51% +0.26%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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