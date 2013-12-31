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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 09:52 BJT

****《港报快速浏览》--12月31日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：提升特区政府管治能力须符合“一国两制”原则--明报                  
 港报社评：基建严重超支，研以外劳纾困--星岛日报                              
 港报社评：银行成头号债主，地方债风险未除--信报                              
 港报社评：：“习”权改革破利益集团阻挠--经济日报                            
 港报社评：依法严惩强闯军营暴徒--文汇报                                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：4G投资期，比电京信--经济日报12月31日                          
 港报财经评论：中资股在怀疑中回升--信报12月31日                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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