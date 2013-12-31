企业并购：BS和JB成为收购友利金控地方银行部门的优先竞购方

韩国联合通讯社周二报导，BS Financial出价逾1.2万亿(兆)韩元(11亿美元)竞购Kyongnam Bank 的57%股份；JB Financial拟斥资近5,000亿韩元收购Kwangju Bank 。

韩国政府和友利金融本月已选出六家韩国金融企业为友利金融八个部门的优先竞购方。政府试图出脱全部57%的友利金融股份，以拿回自1990年代末亚洲金融危机以来向其援助的逾110亿美元资金。(完)