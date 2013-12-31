企业并购：BS和JB成为收购友利金控地方银行部门的优先竞购方

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月31日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周二表示，韩国已选择国内银行业者BS Financial Group 和JB Financial Group ，做为收购友利金融控股 地方银行部门的优先竞购方。
韩国联合通讯社周二报导，BS Financial出价逾1.2万亿(兆)韩元(11亿美元)竞购Kyongnam Bank 的57%股份；JB Financial拟斥资近5,000亿韩元收购Kwangju Bank 。
韩国政府和友利金融本月已选出六家韩国金融企业为友利金融八个部门的优先竞购方。政府试图出脱全部57%的友利金融股份，以拿回自1990年代末亚洲金融危机以来向其援助的逾110亿美元资金。(完)
(编译 王翔琼；审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。