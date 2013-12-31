更新版 1-台湾汇市：台币盘中升逾2角，外资汇入且企业汇回海外盈余

(新增交易员说法及更新报价)

路透台北12月31日 - 台币兑美元 周二盘中升幅逾2角。汇银人士称，因有外资汇入，且年底企业将海外盈余汇回，令台币呈现连续第三日升值的走势。

他们指出，扣除昨日央行尾盘的作价，今日盘初台币实质价位升值逾1角。外资短线反手做空美元，近三日已在台股买超了145.46亿台币，今日盘初仍见汇入，出口商眼见台币升幅扩大也加入抛汇行列，惟进口商则在29.800价位小幅承接。

〞外资有些汇入，盘中央行也许会阻升。〞一位外商银行交易人士表示。

另一本地公股银行交易人士则称，根据往年经验，企业为年底作帐通常会将海外盈余汇回，且今日美元买盘较弱，才会造成台币升值幅度明显。

交易员预估，今日成交区间料在29.75-29.90。早盘台币兑美元的成交区间在29.765-29.858，上日的实质交易区间在29.90-29.97。

当地时间11:09，交易员观察市场最新动态：

--台股 盘中跌0.03%报8,620.91点。

--台币兑美元 升2.34角报29.796。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.75-29.90

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