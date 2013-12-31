更新版 1-台湾汇市：台币盘中升逾2角，外资汇入且企业汇回海外盈余

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增交易员说法及更新报价)
路透台北12月31日 - 台币兑美元 周二盘中升幅逾2角。汇银人士称，因有外资汇入，且年底企业将海外盈余汇回，令台币呈现连续第三日升值的走势。
他们指出，扣除昨日央行尾盘的作价，今日盘初台币实质价位升值逾1角。外资短线反手做空美元，近三日已在台股买超了145.46亿台币，今日盘初仍见汇入，出口商眼见台币升幅扩大也加入抛汇行列，惟进口商则在29.800价位小幅承接。
〞外资有些汇入，盘中央行也许会阻升。〞一位外商银行交易人士表示。
另一本地公股银行交易人士则称，根据往年经验，企业为年底作帐通常会将海外盈余汇回，且今日美元买盘较弱，才会造成台币升值幅度明显。
交易员预估，今日成交区间料在29.75-29.90。早盘台币兑美元的成交区间在29.765-29.858，上日的实质交易区间在29.90-29.97。
当地时间11:09，交易员观察市场最新动态：
--台股 盘中跌0.03%报8,620.91点。
--台币兑美元 升2.34角报29.796。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.75-29.90
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。