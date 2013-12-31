台湾债市：封关日交投清淡，元月上旬交投可望增温

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月31日 - 台湾债市周二为2013年封关日，盘初维持年底淡静交投气氛。交易员表示，今天为年底最后一个交易日，紧接着元旦假期休假一天，市场交易意愿更为低落，展望元月上旬交投可望增温。
公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率周一稍见回落，但3%本是重要整数关卡，很难三两天就突破，上波未能有效站稳3%回落幅度也很大，因此仍要观察一段时间才能确立美债短线走势。
“1月上半月交投会增温，下半月接近农历年，交投又会转淡。”一位证券债券交易员说。
美国指标公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年假期临近，市场交投清淡。指标10年期公债 收益率价格上升9/32，收益率报2.974%，周五升至2011年7月来最高的3.002%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率上日收跌，亚洲盘当前报2.97%附近
* 封关日盘初交投持续淡静
* 市场重心逐渐转向五年新券
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.66-1.69%
* 五年公债102/11：1.07-1.09%
* 五年公债103/02：1.10-1.13%
本地时间10:00时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率暂无成交纪录
* 102/11期五年公债殖利率暂无成交纪录
* 103/02期五年公债发行前交易殖利率暂无成交纪录
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--美债周二展望：公债收益率从两年高位回落，受助于年底买需
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--美国政经：民主党计划在国会新年重新开会时大力推动延长失业救济计划 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。