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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 10:10 BJT

台湾债市：封关日交投清淡，元月上旬交投可望增温

路透台北12月31日 - 台湾债市周二为2013年封关日，盘初维持年底淡静交投气氛。交易员表示，今天为年底最后一个交易日，紧接着元旦假期休假一天，市场交易意愿更为低落，展望元月上旬交投可望增温。

公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率周一稍见回落，但3%本是重要整数关卡，很难三两天就突破，上波未能有效站稳3%回落幅度也很大，因此仍要观察一段时间才能确立美债短线走势。

“1月上半月交投会增温，下半月接近农历年，交投又会转淡。”一位证券债券交易员说。

美国指标公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年假期临近，市场交投清淡。指标10年期公债 收益率价格上升9/32，收益率报2.974%，周五升至2011年7月来最高的3.002%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日收跌，亚洲盘当前报2.97%附近

* 封关日盘初交投持续淡静

* 市场重心逐渐转向五年新券

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.66-1.69%

* 五年公债102/11：1.07-1.09%

* 五年公债103/02：1.10-1.13%

本地时间10:00时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率暂无成交纪录

* 102/11期五年公债殖利率暂无成交纪录

* 103/02期五年公债发行前交易殖利率暂无成交纪录

以下为最新相关报导链接：

--美债周二展望：公债收益率从两年高位回落，受助于年底买需

--焦点：美国成屋待完成销售止住跌势，暗示楼市企稳

--表格：美国11月成屋待完成销售指数较上月增长0.2%，预估为增长1.0%

--美国政经：民主党计划在国会新年重新开会时大力推动延长失业救济计划 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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