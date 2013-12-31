台湾债市：封关日交投清淡，元月上旬交投可望增温

路透台北12月31日 - 台湾债市周二为2013年封关日，盘初维持年底淡静交投气氛。交易员表示，今天为年底最后一个交易日，紧接着元旦假期休假一天，市场交易意愿更为低落，展望元月上旬交投可望增温。

公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率周一稍见回落，但3%本是重要整数关卡，很难三两天就突破，上波未能有效站稳3%回落幅度也很大，因此仍要观察一段时间才能确立美债短线走势。

美国指标公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年假期临近，市场交投清淡。指标10年期公债 收益率价格上升9/32，收益率报2.974%，周五升至2011年7月来最高的3.002%。