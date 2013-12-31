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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 10:39 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行100亿元固息国债，期限一年

路透上海12月31日 - 中国财政部周二公告称，将于下周三(1月8日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行100亿元人民币固息记账式国债，期限一年。

刊登在财政部网站的公告显示，此为2014年第二期记账式附息国债。该债到期一次还本付息，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为1月8日上午9:30-10:30，1月9日开始计息，1月9日至1月13日进行分销，1月15日起上市交易。

发行手续费为承销面值的0.05%。（完）

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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