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中国汇市 | 2013年 12月 31日 星期二 10:31 BJT

中国汇市：人民币兑美元早盘大涨近百点，突破6.06元再创新高

路透上海12月31日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续强劲升势，开盘即突破6.06元大关，最高升至6.0520元，较上日收盘大涨近百点，再创历史新高。

今早人民币兑美元中间价 即大幅跳升，报6.0969元，亦刷新历史高点。

人民币兑美元即周一大幅收高于6.0618元。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继续发酵，推动即期再创新高。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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