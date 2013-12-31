中国汇市：人民币兑美元早盘大涨近百点，突破6.06元再创新高

中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透上海12月31日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续强劲升势，开盘即突破6.06元大关，最高升至6.0520元，较上日收盘大涨近百点，再创历史新高。
今早人民币兑美元中间价 即大幅跳升，报6.0969元，亦刷新历史高点。
人民币兑美元即周一大幅收高于6.0618元。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继续发酵，推动即期再创新高。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。