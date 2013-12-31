《外汇专栏》日圆兑美元新年伊始料进一步下滑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上周五公布的日本11月核心消费者物价指数(CPI)增幅达到五年高位的1.2%，部分原因就在于弱势日圆拉动了进口价格。
不过，随着日圆贬值速度的放缓，在数据开始纳入同比数据时，疲软日圆对通胀的推动力将减少。
日圆价值再度下滑会有助于解决问题，不过这可能引发邻国采取对策来应对出日本获得的出口竞争优势。
**政治因素**
国际投资者可能也会因为中日在东海的地缘政治紧张局势而避开日圆。
日本首相安倍晋三上周四公然参拜靖国神社，是中国和韩国所不能接受的。而安倍也应该知道，参拜靖国神社邻国会作何反应。
政治和经济因素支撑日圆会在周一兑美元触及五年低位后继续走低的观点，下道目标位为107.30的200日移动均线，这可望在2014年初达到。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。