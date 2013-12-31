《外汇专栏》日圆兑美元新年伊始料进一步下滑

上周五公布的日本11月核心消费者物价指数(CPI)增幅达到五年高位的1.2%，部分原因就在于弱势日圆拉动了进口价格。

不过，随着日圆贬值速度的放缓，在数据开始纳入同比数据时，疲软日圆对通胀的推动力将减少。

日圆价值再度下滑会有助于解决问题，不过这可能引发邻国采取对策来应对出日本获得的出口竞争优势。

**政治因素**

国际投资者可能也会因为中日在东海的地缘政治紧张局势而避开日圆。

日本首相安倍晋三上周四公然参拜靖国神社，是中国和韩国所不能接受的。而安倍也应该知道，参拜靖国神社邻国会作何反应。