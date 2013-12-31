《全球市场》股市告别2013年精彩表现，黄金料录得三十年来最大跌幅

但由于欧洲银行业者在年底前汇回资金以在欧洲央行资产评估前巩固资本，而且各银行向欧洲央行偿还欧债危机时的低息贷款，欧元因此获得提振。

欧元区还拥有庞大的经常账盈余，在截至10月的12个月份中盈余量为约为2,060亿欧元，这甚至远高于中国的贸易顺差，为出口商创造了稳定且大量的欧元需求。

商品市场中，对全球经济增长的预期带动期铜 和期铝 分别升至四个月和两个月高位。

金价 在1,197美元处挣扎，料将以近30%的降幅创下逾30年来最大年跌幅，因市场风险意愿上升，且全球经济复苏前景令黄金魅力尽失。

油价持稳，周一曾下跌，因有迹象显示利比亚原油出口可能将恢复正常，因一重要港口可能将结束四个月来的封锁状态。

布兰特原油期货 周二扳回0.08美元，报每桶111.29美元，美国原油期货 涨0.03美元，报99.32美元，周一下跌1.03美元。(完)