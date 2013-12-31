《全球市场》股市告别2013年精彩表现，黄金料录得三十年来最大跌幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但由于欧洲银行业者在年底前汇回资金以在欧洲央行资产评估前巩固资本，而且各银行向欧洲央行偿还欧债危机时的低息贷款，欧元因此获得提振。
欧元区还拥有庞大的经常账盈余，在截至10月的12个月份中盈余量为约为2,060亿欧元，这甚至远高于中国的贸易顺差，为出口商创造了稳定且大量的欧元需求。
商品市场中，对全球经济增长的预期带动期铜 和期铝 分别升至四个月和两个月高位。
金价 在1,197美元处挣扎，料将以近30%的降幅创下逾30年来最大年跌幅，因市场风险意愿上升，且全球经济复苏前景令黄金魅力尽失。
油价持稳，周一曾下跌，因有迹象显示利比亚原油出口可能将恢复正常，因一重要港口可能将结束四个月来的封锁状态。
布兰特原油期货 周二扳回0.08美元，报每桶111.29美元，美国原油期货 涨0.03美元，报99.32美元，周一下跌1.03美元。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。