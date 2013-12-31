路透基点：中国2013年银团贷款规模位居日本外亚太地区之首--RLPC

中国人民银行7月取消贷款利率下限，让银行能够自主设定贷款利率。上年同期央行将贷款利率下浮区间调降至基准利率的30%。

10月时央行推出新指标贷款利率--贷款基础利率(LPR)，此为商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，基于九家国内银行的加权平均利率并每日予以公布。

另外，一些银行业人士表示，新成立的上海自由贸易区可能为二级贷款市场的全面商业化试水。

但在采取放松利率管制的举措之后，境内贷款定价波幅并不大，因为银行仍然资金紧张。

中国银行的王晓卓称，没有哪宗贷款的定价低于人行基准利率的90%，大多数交易的利率仍是基准利率的100%或更高。

针对最高评等级别企业的美元贷款交易定价在200-250个基点左右，比2012年的交易区间更窄。2012年利率下调导致2013年第一季定价下滑，但下半年的表现保持稳定。例如，中国金融租赁公司国银租赁的1.3亿美元五年期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点；国营铜生产商铜陵有色金属集团的1.4亿美元2.5年期交易，利率为Libor加码220个基点。(完) (编译 石冠兰/张涛/王翔琼；审校 王兴亚/艾茂林)