路透基点：中国2013年银团贷款规模位居日本外亚太地区之首--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
中国人民银行7月取消贷款利率下限，让银行能够自主设定贷款利率。上年同期央行将贷款利率下浮区间调降至基准利率的30%。
10月时央行推出新指标贷款利率--贷款基础利率(LPR)，此为商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，基于九家国内银行的加权平均利率并每日予以公布。
另外，一些银行业人士表示，新成立的上海自由贸易区可能为二级贷款市场的全面商业化试水。
但在采取放松利率管制的举措之后，境内贷款定价波幅并不大，因为银行仍然资金紧张。
中国银行的王晓卓称，没有哪宗贷款的定价低于人行基准利率的90%，大多数交易的利率仍是基准利率的100%或更高。
针对最高评等级别企业的美元贷款交易定价在200-250个基点左右，比2012年的交易区间更窄。2012年利率下调导致2013年第一季定价下滑，但下半年的表现保持稳定。例如，中国金融租赁公司国银租赁的1.3亿美元五年期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点；国营铜生产商铜陵有色金属集团的1.4亿美元2.5年期交易，利率为Libor加码220个基点。(完) (编译 石冠兰/张涛/王翔琼；审校 王兴亚/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。