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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 10:36 BJT

台湾股市：盘中几无变动，今年有望创2009年来最大年涨幅

路透台北12月31日 - 台湾股市加权股价指数 周二盘中几无变动，今年有望创下2009年以来最大年涨幅，因全球经济前景改善。

0220GMT时，大盘持平，徘徊在29个月日高，今年有望上涨10%。

金融保险类指数 今年大涨24.69%，汽车类指数 则跳涨45.92%，是表现居前的类股。

光电类指数 表现最为落后，今年下跌9.85%。(完) 　　
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