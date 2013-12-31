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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 11:05 BJT

台湾债市：RP利率持于低位，年底资金情势平稳

路透台北12月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持于低位。证券商RP交易员表示，年底资金情势平稳，RP利率维持在既有区间不变，随着下月初资金回流将令RP利率有机会微降。

市场人士指出，年底资金紧缩效应并不明显，下月初投信端资金料将回笼，市场预期资金流动性将大幅提高，已有券商预告下月初将同步微降公债及公司债RP利率。

“有投信预告1月2日钱会很多。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商表示，今日为年底最后一个交易日，仍有跨年资金流动性的问题，因此区间高位仍维持在年底的既有水准，下月初资金态势将回归宽松，区间高位将稍有回落。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.57-0.58%，极短天期成交在0.56%，同于上日；一个月公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，和上日大致相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.54%，大致持平上日，周四(1月2日)逢月初区间高位将回落到0.53%；约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.58%，也大致同上日，周四区间高位亦将回落到0.55%。

本周交割紧缩因子尚有周四交割91天期国库券，预计金额300亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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