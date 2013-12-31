路透基点：2013年香港银团贷款额创新高，中资企业大笔借入--RLPC

路透香港12月30日 - 中国企业大量借入资金，推动2013年香港银团贷款数额增至纪录新高，较上年大增86%。

香港2013年整体银团贷款金额达792亿美元，当中约有70%是由中国大陆企业所借入，主要是受到当地较低的资金成本及充裕的流动性所吸引。

令人瞩目的交易包括电子商务集团阿里巴巴7月的80亿美元融资，双汇国际用于收购美国Smithfield Foods的40亿美元融资，以及中国海洋石油有限公司分两次交易总计90亿美元的并购融资。

东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示，“中国企业将持续来到香港以取得更多结构性融资。”

年底时，中海油再度回到市场寻求20亿美元贷款，以取代2013年2月时办理的60亿美元12个月期过渡融资，该笔融资协助融通收购加拿大Nexen股权案。这个替代融资案料将在2014年第一季完成。

在此同时，香港贷款市场约有三分之一金额是由地产业者借入，且几乎较2012年规模140亿美元倍增。这是因为借钱的中国地产业者增加，其贷款从2012年的12笔增加至2013年的约25笔。

多个香港借款人在年底浮上台面，预示2014年第一季交易潜力强劲。恒基兆业地产在2013年11月完成138亿港元(17.8亿美元)银团贷款，但要到2014年1月才会签约，为2014年第一季的交易量添上一笔。另外一家大型地产业者新鸿基地产亦筹措138亿港元资金，将在2014年初签约。

2014年除了大型企业贷款之外，还有一些重要事件所带动的交易，例如电能实业的375亿港元贷款，用于支持将香港电灯分拆上市；中电控股有限公司100亿港元过渡融资，用于支持收购香港青山发电有限公司和香港抽水蓄能发展有限公司的股份。

“已经到了香港企业回归的时候，”一名资深银行界人士表示。作为融资市场的主要推手，香港大型企业此前一直通过债券市场筹资，因债券筹资成本及条件都优于贷款。在贷款订价于2013下半年回到更具竞争力水准、而债券市场受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债不确定性冲击之后，这些绩优企业终于回到贷款市场。

2013年香港贷款市场订价较上年大幅下滑。新鸿基地产2013年初的五年期贷款综合收益为158个基点，为贷款市场定下基调。2012年初时IFC Development Ltd的三年期贷款综合收益为176个基点。