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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 11:01 BJT

香港已公布经济指标--2013/12/31

时间                      经济指标             按年%       前月（季）按年  上年同月（季）按年
                                                                %               %
  2013年10月            综合消费物价指数（CPI       +4.3            +4.6              +3.8
                        ）                                                      
  2013年10月            甲类消费物价指数（CPI       +4.5            +5.1              +4.3
                        A）                                                     
  2013年10月            零售销售值                  +6.3            +5.0              +3.9
  2013年10月            零售销售量                  +5.8            +4.9              +3.6
  2013年第三季          本地生产总值（GDP）         +2.9            +3.2              +1.4
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                                                  13年9-11月%      13年8-10月%     12年9-11月%
                                                                                
                        失业率                        3.3             3.3              3.4
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                        （以下以10亿港元为单位       当月           前月            上年同期
                        ）                                                      
  2013年11月            贸易赤字／盈余             -44.58          -38.05           -44.07
 
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
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     澳洲..............    台湾.........
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