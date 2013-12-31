香港数据：11月底止外汇基金总资产增至29,500亿港元--金管局

路透香港12月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至11月底止外汇基金总资产为29,500亿港元，较上月底增加294亿港元。

其中，外币资产增加111亿港元，港元资产增加183亿港元。

货币发行局帐目显示，2013年11月底的货币基础为12,455亿港元，较2013年10月底增加15亿港元，增幅为0.1%。货币基础增加，是由于负债证明书总额增加。

2013年11月底的支持资产总额增加14亿港元至13,403亿港元，增幅为0.1%。支持资产增加，是由于增发负债证明书引致资产增加。支持比率由2013年10月底的107.63%，减少至2013年11月底的107.61%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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