香港数据：11月底止外汇基金总资产增至29,500亿港元--金管局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至11月底止外汇基金总资产为29,500亿港元，较上月底增加294亿港元。
其中，外币资产增加111亿港元，港元资产增加183亿港元。
货币发行局帐目显示，2013年11月底的货币基础为12,455亿港元，较2013年10月底增加15亿港元，增幅为0.1%。货币基础增加，是由于负债证明书总额增加。
2013年11月底的支持资产总额增加14亿港元至13,403亿港元，增幅为0.1%。支持资产增加，是由于增发负债证明书引致资产增加。支持比率由2013年10月底的107.63%，减少至2013年11月底的107.61%。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。