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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 16:43 BJT

香港数据：11月M-3货币供应按年增加7.4%--金管局

路透香港12月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布11月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加7.4%。

具体变幅如下（单位为%）:

11/2013 10/2013 11/2012

港元 M-3（按年） +7.4 +8.0 +10.9

港元 M-2（按年） +7.4 +8.0 +11.0

港元 M-1（按年） +12.6 +13.4 +15.3

港元 M-1（按年）* +12.7 +13.5 +15.4

有形贸易贷款额（按年计）+14.2 +10.7 -1.8

其他本地贷款额（按年计）+11.9 +13.3 +3.9

港元 M-3（按月） +0.8 +0.0 +1.3

港元 M-2（按月） +0.7 +0.0 +1.3

港元 M-1（按月） +0.2 +1.6 +0.9

港元 M-1（按月）* +1.6 +0.4 +2.9

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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