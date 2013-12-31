更新版 1-中国证券：暂停逾一年的A股新股发行重启，股债市反应平静

* 中国IPO重启，五家公司启动发行程序

* 股市早盘先跌后涨，靴子落地担忧减弱

* 现券窄幅盘整，IPO消息影响尚未体现 (（新增分析师评论及市场反应）)

路透上海/北京12月31日 - 暂停逾一年的中国A股首次公开发行（IPO）在2013年最后一日重启，五家公司周二宣布启动程序。在市场一直担忧的利空因素“靴子落地”，股债市反应相对平静，股市早盘并出现小幅反弹走势。

中国证监会发行部、创业板部周一共向五家已过会企业发放了发行批文。而这五家企业随即启动首次公开发行（IPO）程序，周二分别刊登招股意向书，计划在1月中旬前后进行网上网下申购。

“现在大盘蓝筹股还是没有机会，未来股市小盘股机会可能更大，IPO重启反而提供了题材。”银河证券资深分析师任承德指出。

沪综指 周二开盘小跌0.33%，不过早盘后段由跌转升，早盘收报2,115.788点，升0.87%。

对于新股扩容对于市场资金面的影响，任承德显得较为乐观，认为第一批约50家公司的影响并不会大，但是未来随着时间推移，上市公司数量和节秦得加快，大盘失血的影响才会体现出来。

在债市方面，银行间债市现券周二早盘窄幅盘整，受IPO重启消息的影响不大。市场人士指出，今天是2013年最后一个交易日，机构交投兴趣意兴阑珊。

自2012年11月以后，国内A股IPO一直暂停，11月底，中国证监会发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计最快1月IPO重启。投资者一直在担忧，在资金面原本偏紧的格局下，新股密集推出将会令市场压力更大，近日股指持续低迷走势即部分反应了市场的忧虑情绪。

沪深证交所信息显示，首批重启新股发行的企业包括沪市主板企业一家、深市中小板企业一家、创业板企业三家。据上海证券报周二报导，未来几日，发行监管部门还将陆续向完成准备的已过会企业发放发行批文。